Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Tunerist писал(а):На приставке U2c dvb-t2 115 mini не работает ютюб. Подойдёт ли прошивка от t2 hd se к 115 mini ?
Нет, U2C и uClan это разные ресиверы.
Форум поддержки U2C S+, OptiBox, CryptoBox, Amiko, Vu+, Alma и других спутниковых ресиверов.
Tunerist писал(а):На приставке U2c dvb-t2 115 mini не работает ютюб. Подойдёт ли прошивка от t2 hd se к 115 mini ?
nik7nik писал(а):Почему нет обновы
ютуб неработает
айпи-тв тоже помрал
nik7nik писал(а):Почему нет обновы
ютуб неработает
айпи-тв тоже помрал
в ютубе нужно поменять АPI ключ:
--Апдейт приложения YouTube для решения вопроса со сбоями воспроизведения.
Сейчас можно загрузить обновленные API ключи YouTube из интернет или с USB диска, используя меню: Интернет/YouTube/Установка/ApiKey Upgrade
==В случае обновления ключей API YouTube из Интернет, просто выбрать опцию Internet, и нажать ОК.
==В случае использования персональных API ключей, необходимо их загружать с помощью файла
youtube_cfg.xml (вставить значение ключа в поле <value>........</value).
honestum писал(а):пожалуйста
Скрытый текст
honestum писал(а):пожалуйста
Скрытый текст
Вернуться в Прошивки и ДАМПЫ для ресиверов U2C/uClan
Зарегистрированные пользователи: 2410, Bing [Bot], S_kuzmich