Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

gogosha » 05 май 2020, 13:05

в ютубе нужно поменять АPI ключ:

--Апдейт приложения YouTube для решения вопроса со сбоями воспроизведения.

Сейчас можно загрузить обновленные API ключи YouTube из интернет или с USB диска, используя меню: Интернет/YouTube/Установка/ApiKey Upgrade

==В случае обновления ключей API YouTube из Интернет, просто выбрать опцию Internet, и нажать ОК.

==В случае использования персональных API ключей, необходимо их загружать с помощью файла

youtube_cfg.xml (вставить значение ключа в поле <value>........</value).

А пример youtube_cfg.xml РАБОЧИЙ! можно опубликовать? Вместо API ключа поставьте крестики.Создал 6 ключей, вложил в youtube_cfg.xml... а и не работает...Поэтому думаю не правильно xml файл пишу? Хотя видел в нете 3 вида... и пробовал их...Если у вас работает, файл в студию!