u2c

Форум поддержки U2C S+, OptiBox, CryptoBox, Amiko, Vu+, Alma и других спутниковых ресиверов.

Пропустить

Список форумов Спутниковые ресиверы uClan/U2C S+/M2/A1/B6/T2/DENYS Прошивки и ДАМПЫ для ресиверов U2C/uClan Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Прошивки и Дампы для ресиверов U2C S+ Mini/Maxi, Master Combo, M2 MINI/MAXI, A1 lternativa/B6/Denys H.265

Модераторы: Moder, Moderator

Ответить

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение honestum » 18 июл 2019, 09:45

Tunerist писал(а):На приставке U2c dvb-t2 115 mini не работает ютюб. Подойдёт ли прошивка от t2 hd se к 115 mini ?

Нет, U2C и uClan это разные ресиверы.
honestum
Admin groups
Admin groups
 
Сообщения: 2029
Зарегистрирован: 27 июн 2012, 13:41
Благодарил (а): 955 раз.
Поблагодарили: 2182 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение Tunerist » 18 июл 2019, 09:49

Я так понял аналоги моего ресивера это World Vision T62, SatCom T503, GoldenStream Т23, Alphabox T24, Eurosky ES-15 и Tiger 2.5 ?
Tunerist
Registered
Registered
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 июл 2019, 18:40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение nik7nik » 29 фев 2020, 01:32

Почему нет обновы
ютуб неработает
айпи-тв тоже помрал
nik7nik
Registered
Registered
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 19:36
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение gogosha » 21 мар 2020, 01:29

nik7nik писал(а):Почему нет обновы
ютуб неработает
айпи-тв тоже помрал

ютуб - да, косяк...
iptv - работает...
наверное на проект положили...
gogosha
Registered
Registered
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 09:25
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение honestum » 21 мар 2020, 14:36

nik7nik писал(а):Почему нет обновы
ютуб неработает
айпи-тв тоже помрал

в ютубе нужно поменять АPI ключ:
--Апдейт приложения YouTube для решения вопроса со сбоями воспроизведения.
Сейчас можно загрузить обновленные API ключи YouTube из интернет или с USB диска, используя меню: Интернет/YouTube/Установка/ApiKey Upgrade
==В случае обновления ключей API YouTube из Интернет, просто выбрать опцию Internet, и нажать ОК.
==В случае использования персональных API ключей, необходимо их загружать с помощью файла
youtube_cfg.xml (вставить значение ключа в поле <value>........</value).
honestum
Admin groups
Admin groups
 
Сообщения: 2029
Зарегистрирован: 27 июн 2012, 13:41
Благодарил (а): 955 раз.
Поблагодарили: 2182 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение gogosha » 05 май 2020, 13:05

в ютубе нужно поменять АPI ключ:
--Апдейт приложения YouTube для решения вопроса со сбоями воспроизведения.
Сейчас можно загрузить обновленные API ключи YouTube из интернет или с USB диска, используя меню: Интернет/YouTube/Установка/ApiKey Upgrade
==В случае обновления ключей API YouTube из Интернет, просто выбрать опцию Internet, и нажать ОК.
==В случае использования персональных API ключей, необходимо их загружать с помощью файла
youtube_cfg.xml (вставить значение ключа в поле <value>........</value).

А пример youtube_cfg.xml РАБОЧИЙ! можно опубликовать? Вместо API ключа поставьте крестики.
Создал 6 ключей, вложил в youtube_cfg.xml... а и не работает...
Поэтому думаю не правильно xml файл пишу? Хотя видел в нете 3 вида... и пробовал их...
Если у вас работает, файл в студию!
gogosha
Registered
Registered
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 09:25
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение honestum » 06 май 2020, 12:00

пожалуйста
Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.
honestum
Admin groups
Admin groups
 
Сообщения: 2029
Зарегистрирован: 27 июн 2012, 13:41
Благодарил (а): 955 раз.
Поблагодарили: 2182 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение nik7nik » 07 май 2020, 21:52

honestum писал(а):пожалуйста
Скрытый текст


бестолку это, поиск неработает.
nik7nik
Registered
Registered
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 19:36
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED

Сообщение gogosha » 13 май 2020, 14:49

honestum писал(а):пожалуйста
Скрытый текст

Данная приставка требует файл youtube_cfg.xml. Ваш файл имеет другое название youtube_apikey.xml. Замена на свой ключ и переименование файла, результата не дало!!! Поиск не работает...
gogosha
Registered
Registered
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 09:25
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Вернуться к началу

Re: Прошивки для uClan T2 HD SE Internet/T2 HD SE без LED/T2

Сообщение honestum » 29 июл 2021, 13:35

Новая версия ПО для DVBT2 приставок uClan T2 HD SE, uClan T2 HD SE Metal от 27.07.2021

 ====================
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
====================
=YouTube (Web версия)
=SkyLite
= Megogo
=Д*Р*У*Г*О*Е (оптимизация кода)


uClan_T2_HD_SE_20210727.zip
(3.45 МБ) Скачиваний: 343
honestum
Admin groups
Admin groups
 
Сообщения: 2029
Зарегистрирован: 27 июн 2012, 13:41
Благодарил (а): 955 раз.
Поблагодарили: 2182 раз.
Вернуться к началу
Пред.
Ответить

Вернуться в Прошивки и ДАМПЫ для ресиверов U2C/uClan

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: 2410, Bing [Bot], S_kuzmich


Русская поддержка phpBB
Вверх страницы

Вниз страницы